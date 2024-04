Was gebietet die Höflichkeit wirklich?

Man muss eine Person auf charakterliche Defizite hinweisen – aus Höflichkeit, meinen manche.

Höflichkeit und Ehrlichkeit, das geht nicht immer gut zusammen. Man kann es (zurückhaltend) ein Spannungsverhältnis nennen. Oder (etwas offener) sagen, dass die beiden sich des öfteren als Gegensätze gegenüberstehen. Weist man einen Menschen im Lift darauf hin, dass da etwas an seinem Kinn klebt? Sagt man der Kollegin, dass man ihre Wortwahl nicht okay findet? Dem Sitznachbarn in der U-Bahn, dass seine TikTok-Clips nicht alle hören wollen? Und wenn ja – wie? Jeder hat eine Meinung zu Höflichkeit, und die wird selten verhandelt. Dabei legt man sie, die in vielen Fällen ritualisiert ist, doch immer auch individuell aus. Und während sich eine Person genötigt fühlt, dem in Dauerschleife niesenden Gegenüber siebenmal ein aufmunterndes „Gesundheit!“ und „Na jetzt aber“ zuzurufen, fühlt der sich vielleicht bedrängt. Was er aber wohl, wenn er höflich ist, nicht sagen wird.

Wobei natürlich: Tendenziell sagen wir sehr wenig zueinander, und das sicher nicht nur aus Höflichkeit. Jedem seine Sphäre ist ja auch unverfänglicher. Lieber wegschauen als – bewahre! – in Kontakt mit Fremden kommen. Vielleicht kann man es als Kritik an dieser Haltung sehen, dass kürzlich in einer deutschen Zeitung über einer begeisterten Abhandlung zum Thema Höflichkeit in großen Buchstaben der Spruch prangte: „Wenn jemand, Pardon, wirklich ein Arschloch ist, dann gebietet es die Höflichkeit, ihn darauf aufmerksam zu machen.“ Hui, denkt man sich, das ist ja einmal eine Ansage. Aber keine sehr durchdachte. Kann man nicht zur Rettung einer Tugend ausrücken, ohne sie mit allem zu belasten, was man so findet in der Welt an „richtig“ und „falsch“? Höflichkeit hat viele Facetten; sie ist aufmerksam, aber nicht belehrend, sie ist respektvoll, aber nicht unbedingt freundlich. Und mit Ehrlichkeit hat sie nicht immer sehr viel zu tun. Beides zu vereinen: ein hehres Ziel.

