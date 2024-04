Gregor Demblin: „Dem Leben bin ich dankbar“

Natürlich. Ich war sehr verhaltensauffällig. Die Ärzte und Pfleger haben mich dauernd gefragt, ob ich nicht einmal über meine Probleme reden und Hilfe in Anspruch nehmen will. Aber ich habe mich so fokussiert darauf, wieder gehen zu können, dass ich von all dem nichts wissen wollte. Meine Hoffnung hat mir die Kraft gegeben, diese Monate dort durchzustehen. Natürlich habe ich mit der Zeit gemerkt, dass nicht wirklich etwas weitergeht.