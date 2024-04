Großalarm um iranisches Generalkonsulat in Paris

Polizisten in der Nähe des iranischen Generalkonsulates in der Rue Fresnel in Paris.

Ein Mann drohte an, sich im Gebäude der iranischen Botschaft in Paris in die Luft zu sprengen. Gegen 15 Uhr hieß es, er sei festgenommen worden. Nähere Details noch unklar.

Im Gebäude der iranischen Botschaft bzw. des dortigen Generalkonsulats in der Pariser Innenstadt droht sich französischen Medienberichten zufolge ein Mann in die Luft zu sprengen. Polizeieinheiten haben das Anwesen in der Rue Fresnel unweit der Seine und der Trocadero-Gärten umstellt. Eine nahe U-Bahn-Linie wurde aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Zeugen wollen eine Handgranate und einen Sprengstoffgürtel an dem Mann erkannt haben. In einem unbestätigten Bericht heißt es, dass der iranische Botschafter selbst in Gefahr bzw. in der Gewalt des Mannes sei.

Gegen 15 Uhr wurde indes Entwarnung gegeben: Der Mann sei festgenommen worden, hieß es.

Weitere Details zu den Ereignissen und zur Person des Verdächtigen gab es vorerst nicht. (ag./wg)