Tsitsipas besiegt: Die perfekte Revanche des Casper Ruud

Der obligatorische Sprung in den Pool nach dem Turniersieg in Barcelona. APA / AFP / Josep Lago

Norwegens Tennisstar dreht in Barcelona den Spieß gegen Stefanos Tsitsipas um.

Barcelona/Wien. Eine Woche nach seinem Titel in Monte Carlo hat Stefanos Tsitsipas den zweiten Turniersieg innerhalb von nur acht Tagen verpasst. In einer Neuauflage des Endspiels von der Vorwoche unterlag der 25-Jährige dem Norweger Casper Ruud mit 5:7, 3:6.

Der ebenfalls 25-jährige Ruud revanchierte sich damit bei der Sandplatz-Veranstaltung für die Niederlage im Fürstentum und feierte den größten seiner nun elf Titel. Die zehn vorangegangenen Turniererfolge waren Ruud allesamt auf ATP-250-Level gelungen. Eine Premiere feierte auch Jan-Lennard Struff. Der Deutsche jubelte in München nach einem 7:5, 6:3 gegen Taylor Fritz über seinen ersten ATP-Titel überhaupt.

Ab Mittwoch bestreiten die Herren das ATP-1000-Event in Madrid. Es dient auch der Vorbereitung auf die Ende Mai beginnenden French Open. Sebastian Ofner steht in Madrid im Hauptbewerb, Dominic Thiem und Jurij Rodionov versuchen sich in der Qualifikation. Titelverteidiger ist der Spanier Carlos Alcaraz. (red)