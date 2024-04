Ein Clásico als Sinnbild der Barcelona-Misere

Die nächste Niederlage im Prestigeduell besiegelt das Scheitern von Vereinsikone Xavi auf der Trainerbank. Und doch könnte er den Klub auf den richtigen Weg gebracht haben.

Barcelona/Wien. Der Clásico war einst das Metier des Xavi Hernández. 42 Mal ist er als Barcelona-Regisseur in die fußballerische Schlacht gegen Real Madrid gezogen, nur 13 Mal ging er dabei als Verlierer vom Platz. Mit seiner oft erst auf den zweiten Blick so spektakulären Spielweise riss er die Duelle gegen den Erzrivalen an sich, er hatte die meisten Ballkontakte, spielte die meisten Pässe und war selbst in den hitzigsten Härteschlachten für den Gegner unantastbar. In seinem allerersten Clásico im Camp Nou brachte er Barça gleich mit einer Torvorlage auf die Siegerstraße, beim legendären 6:2 im Madrider Bernabéu bereitete er vier Treffer vor, das historische 5:0-Schützenfest vor Heimpublikum eröffnete er sehenswert. Und im Nachgang legte er mit seinen Analysen gern einmal den Finger in die königlichen Wunden.

Nun, als noch vergleichsweise unerfahrener 44-jähriger Trainer seines Herzensklubs, wurde der Clásico zum Sinnbild des Scheiterns. Auch die zweite Auflage in dieser Meisterschaftssaison ging am Sonntagabend nach einem späten Siegtreffer Reals verloren, dieses Mal 2:3, nachdem man zweimal in Führung gelegen war. Eine Niederlage, geschuldet der fehlenden Stabilität von Xavis Mannschaft, wie schon wenige Tage zuvor das klägliche Aus in der Champions League, als ein Zwei-Tore-Vorsprung gegen Paris Saint-Germain noch verspielt worden war.

Beide Male war das Pech durchaus aufseiten der Katalanen, in Madrid nun mit einem vermeintlichen Treffer, der mangels Torlinientechnik sicherheitshalber nicht gegeben wurde. Dass Xavi beide Male die Nerven wegschmiss, so wie er es als Spieler und Kapitän nie getan hätte, die Schuld zuerst einmal bei den Schiedsrichtern suchte, passte ins Bild eines Klubs auf dem Tiefpunkt – wie auch der inzwischen vierte verlorene Clásico in Folge (Xavis Trainerbilanz gegen Real: vier Siege, sechs Niederlagen).

Hoffnung La Masia