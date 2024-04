Mitreden: Was halten Sie von Marcel Hirschers Comeback?

Drucken

Fünf Jahre nach seinem Rücktritt vom aktiven Skisport will der achtfache Gesamtweltcup-Sieger Marcel Hirscher wieder zurückkehren. Macht das sportlich Sinn, oder geht es um PR für Hirschers Skimarke? Diskutieren Sie mit!

Es ist eine Sensation: Der österreichische Skistar Marcel Hirscher kehrt zurück. Der 35-jährige achtfache Gesamtweltcup-Sieger, der 2019 zurückgetreten war, will wieder wettkampfmäßig Skirennen bestreiten. Einziger Wermutstropfen aus rot-weiß-roter Sicht: Er wird nicht für Österreich fahren, sondern für die Niederlande.

Aus sportlicher Sicht scheint die überraschende Rückkehr jedenfalls gar nicht so aussichtslos. Immer wieder war in der Vergangenheit von Trainingsläufen berichtet worden, bei denen Hirscher mit der Konkurrenz mithielt. Hirscher plant nun, sowohl im Slalom als auch im Riesentorlauf wieder anzutreten.

Im Slalom ist der spezifische Trainingsaufwand am größten und das Risiko eines Ausfalls am höchsten, allerdings war die Leistungsdichte im jüngsten Weltcupwinter überschaubar, wie Josef Ebner in seinem Artikel „So plant Marcel Hirscher sein Comeback“ schreibt. Den Riesentorlauf hat Hirscher laut Ebner während seiner Auszeit wohl am häufigsten trainiert, allerdings ist hier der überragende Marco Odermatt die neue Messlatte.

Hirschers Umfeld, darunter sein Vertrauter und Van-Deer-Geschäftsführer Toni Giger, dämpft die Erwartungen. „Es ist ein Einstieg in FIS-Rennen, nicht mehr und nicht weniger. Der Weltcup ist sehr weit weg“, sagt Ex-ÖSV-Sportdirektor Giger. Aber warum dann dieses Comeback? Geht es etwa doch mehr um PR für Hirschers Skimarke Van Deer? (phu)

Diskutieren Sie mit: