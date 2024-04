Tschechen kaufen Waffenhersteller Steyr Arms

Der Waffenhersteller aus Oberösterreich, bekannt für das StG 77, wurde von einem tschechischen Investor übernommen.

Steyr/Wien. Das Traditionsunternehmen Steyr Arms (vormals Steyr Mannlicher) ist nicht mehr in österreichischer Hand: Seit 23. April gehört der oberösterreichische Waffenhersteller der tschechische Investmentgruppe RSBC. Die RSBC Group hat 100 Prozent der Anteile an Steyr Arms vom bisherigen Eigentümer, der SMH GmbH mit Sitz in Wien, übernommen. Die Übernahme ermögliche weiteres Wachstum und sichere den Standort Österreich, erklärte der neue Eigentümer in einer Aussendung.

„Steyr Arms genießt einen ausgezeichneten Ruf und steht für Vertrauen und Qualität. Wir sind überzeugt, dass die Ressourcen und das umfassende Know-how von RSBC zum weiteren Wachstum von Steyr Arms beitragen werden”, erklärte Robert Schönfeld, Gründer der RSBC Group, die Übernahme am Mittwoch in der Aussendung.

Steyr Arms stellt Schusswaffen für Militär und Polizei sowie Jagd- und Sportwaffen her. Bekannt ist das Unternehmen vor allem für das StG 77, das Sturmgewehr des österreichischen Bundesheeres, das weltweit unter dem Namen AUG (Armee Universal Gewehr) vertrieben wird. Die Waffe schaffte es auch schon in Hollywood-Filme. In „Jackie Brown“ lobt beispielsweise Samuel Jackson in einer Szene mit Robert DeNiro das Gewehr.

Neuer Geschäftsführer

Für die Übernahme hat die RSBC Group eine neue Holding gegründet, zu der auch das slowenische Produktionsunternehmen Arex gehört. Arex stellt Schutzausrüstung und Schutzbekleidung sowie Trainingsmunition her.

Tim Castagne, CEO von Arex, wird künftig beide Unternehmen leiten. Er hat einschlägige Erfahrung: Castagne war zuvor für die Waffenhersteller Sig Sauer, Heckler & Koch und auch für Carl Zeiss Sport Optics tätig.

Milan Šlapák, CEO der RSBC Group, betont in der Aussendung: „Die Übernahme von Steyr Arms ist eine einmalige Gelegenheit. Wir sind stolz, an der weiteren Entwicklung des Unternehmens beteiligt zu sein. Steyr Arms verfügt über ein außergewöhnliches Produktportfolio, insbesondere im Bereich von Jagd- und Sportwaffen sowie Langwaffen für Militär und Polizei.“

Gerhard Unterganschnigg, Geschäftsführer des Vorbesitzers, der SMH GmbH, ergänzte: „Seit unserem Einstieg im Jahr 2007 hat Steyr Arms einen beeindruckenden Wachstumskurs eingeschlagen. Der Umsatz konnte versiebenfacht werden. Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat sich nahezu verdreifacht. Mit RSBC als neuem Eigentümer kann Steyr Arms weitere Wachstumschancen realisieren und den Standort Österreich weiter stärken“.

1864 gegründet

Steyr Arms mit Sitz in Steyr, Oberösterreich, wurde 1864 als „Josef und Franz Werndl & Company, Waffenfabrik und Sägemühle in Oberletten“ gegründet und war einst die größte Waffenfabrik der Österreich-Ungarischen Monarchie. Heute beschäftigt das Unternehmen mehr als 200 Mitarbeiter. 2023 erwirtschaftete Steyr Arms einen Umsatz von mehr als 45 Millionen Euro, das ist um fast 50 Prozent mehr, als noch 2021. (red.)