Steinmeier bei Erdoğan: Ein Besuch im Schatten des „Dönerspießes“

Steinmeier und Erdoğan sprachen heikle Themen nur am Rande an. Reuters / Murat Cetinmuhurdar/ppo

Der deutsche Staatschef Steinmeier und der türkische Präsident Erdoğan würdigten in Ankara die deutsch-türkische Freundschaft, trotz vieler Differenzen.

Als der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan am Montag nach zweistündigen Gesprächen in Ankara mit seinem deutschen Amtskollegen Frank-Walter Steinmeier vor die Kameras trat, schien die Welt zwischen Türkei und Deutschland in bester Ordnung zu sein. Die Beziehungen und der bilaterale Handel sollten weiter ausgebaut, Hindernisse wie Sanktionen gegen die Türkei im Rüstungsbereich aus dem Weg geräumt werden, sagte Erdoğan.