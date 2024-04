Die Kunstmesse Art Austria campiert bis Sonntagabend wieder vor dem Museumsquartier. 35 Aussteller zeigen vorwiegend Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts mit Schwerpunkt Österreich.

Begonnen hat alles mit der Frieze in London. Vor gut 20 Jahren war sie die erste Kunstmesse, die ein durchdesigntes Zelt im Regent‘s Park aufschlug, um darin Kunst zu präsentieren. Es wurde zum Markenzeichender Frieze Messen. Inzwischen haben auch andere Messeveranstalter das Zelt als praktischen und lichtdurchfluteten Ausstellungsort entdeckt, so auch der Messeveranstalter Wolfgang Pelz, der einerseits einmal im Jahr am Wiener Eislaufverein campiert und aktuell zum dritten Mal für die Art Austria das Zelt vor dem Museumsquartier aufgeschlagen hat. Pelz begnügt sich aber nicht mit dem Zelt sondern bespielt mit der Messe, die noch bis Sonntagabend läuft, auch die Arena 21 im MQ. Insgesamt stehen den 35 Galerien und Kunsthändlern 2700 Quadratmeter Ausstellungsfläche zur Verfügung.