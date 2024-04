Bariton Georg Nigl: „Ganz vorn in der Mitte, hab ich gesagt“

Georg Nigl: Ja, kann man. Ich wurde als erster Solist in den Programmen und Ankündigungen namentlich genannt, weil ich vor allem in Asien so bekannt war. Mit neun Jahren habe ich an der Wiener Staatsoper debütiert und bin als Sängerknabe auf den bedeutendsten Bühnen gestanden. Trotzdem habe ich damals gewusst, dass es bei all dem Trubel nicht um mich geht, sondern um die Sängerknaben und vielleicht auch ums Singen.