Schuhmacher: Meisterstücke für die Füße schaffen

Für ein Paar handgemachte Schuhe geht so mancher meilenweit. Zum Glück gibt es immer noch junge Menschen, die sich für den Umgang mit Leder und Leisten begeistern können.

Ein besonderes Faible für Schuhe hat Lena Hagmann eigentlich nicht. „Ich bin meist lieber barfuß unterwegs“, erzählt die 24-Jährige. Und doch hat sie sich vor fünf Jahren für die Lehre zur Schuhmacherin entschieden. „Ich wollte unbedingt handwerklich arbeiten, wenn ich auch noch nicht genau gewusst habe, in welcher Form“, sagt Hagmann. Beim Schnuppern in der Werkstätte von GEA in Schrems wurde dann allerdings ihre Begeisterung für das Schuhmacherhandwerk geweckt – die Entscheidung für den Lehrberuf war gefallen. „Leder ist ein unglaublich schönes Material zum Arbeiten, man hat etwas in der Hand und sieht abends, was man tagsüber gemacht hat“, schwärmt Hagmann, die 2022 ihre Lehre bei GEA abgeschlossen hat.

Nun arbeitet sie dort als Gesellin und unterstützt Lehrlinge dabei, das Handwerk zu erlernen. Und das im wahrsten Sinn des Wortes: „Eigentlich wird noch jeder Schritt von Hand gemacht. Die einzigen Maschinen, die wir verwenden, sind Schleif- und Nähmaschinen“, beschreibt Hagmann. In der Industrie allerdings arbeiten Schuhmacher auch mit halb- oder vollautomatischen Maschinen.

Blick in den Lehrplan

Dementsprechend umfassend ist die Ausbildung: „Ein großer Teil beschäftigt sich mit Materialkunde und dem Umgang mit diesem“, sagt Hagmann. So gehe es beispielsweise darum, zu erkennen, welches Leder für welche Schuhe und welcher Teil des Leders für welchen Teil der Schuhe am besten geeignet sei. Auch die Arten, wie Leder gegerbt wird, und von wo das Material herkommt, sind wichtige Teile der Ausbildung. Wobei es beim Material nicht nur um Leder geht: „Wir beschäftigen uns mit allen Materialien – vom tierischen und veganen Leder bis zum Stoff“, ergänzt Wolfgang Wedl, Landesinnungsmeister der Schuhmacher/Orthopädieschuhmacher in Niederösterreich.