FPÖ bei Arbeitern am beliebtesten, Bierpartei hätte gute Chancen

Mit 38 Prozent ist die FPÖ die beliebteste Partei in der Arbeiterschaft; unter Selbstständigen und Freiberuflern hat sie der ÖVP den Rang abgelaufen.

Wie schon seit eineinhalb Jahren führt die FPÖ auch in der bis dato aktuellsten Umfrage. Diese stammt vom Market-Institut und wurde am Montag im „Standard“ veröffentlicht. Darin kommen die Freiheitlichen auf 29 Prozent, wenn die Nationalratswahl schon am Sonntag stattfände. Mit 38 Prozent ist die FPÖ überdies die beliebteste Partei in der Arbeiterschaft; unter Selbstständigen und Freiberuflern hat sie der ÖVP ebenfalls den Rang abgelaufen.

23 Prozent votieren in der Umfrage für die SPÖ, die ÖVP kommt auf 20 Prozent. Den vierten Platz in der Hochrechnung erreichen die Neos mit zehn Prozent, die Grünen kommen auf neun Prozent. Der Bierpartei, deren Antreten noch nicht sicher ist, werden von Market fünf Prozent der Stimmen zugerechnet.

Und könnte man den Kanzler direkt wählen? „Nehammer, Kickl und Babler liegen statistisch betrachtet sehr nahe beisammen – keiner von ihnen hat herausragende Werte. Vor allem, wenn man den Vergleich mit Dominik Wlazny zieht, der ohne große Präsenz in den politischen Debatten von neun Prozent direkt als Kanzler gewünscht wird“, wird Market-Institutsleiter David Pfarrhofer zitiert.

>>> Bericht im „Standard“