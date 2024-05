Maiaufmarsch der SPÖ: Sternmarsch und Gewerkschafts-Bagger

Josef Muchitsch, Bundesvorsitzender der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter am 1. Mai 2024 im Rahmen des 1. Mai-Aufmarsches der SPÖ in Wien.

Josef Muchitsch, Bundesvorsitzender der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter am 1. Mai 2024 im Rahmen des 1. Mai-Aufmarsches der SPÖ in Wien. APA / APA / Florian Wieser

Delegationen aus den Bezirken sind nach ihrem Sternmarsch am Wiener Rathausplatz eingetroffen, wo Reden von Parteichef Andreas Babler und anderen Parteigranden bei der großen Abschlusskundgebung auf dem Programm stehen.

Wien steht seit den frühen Morgenstunden wieder im Zeichen des SPÖ-Maiaufmarschs. Die Delegationen aus den Bezirken sind am Weg zum Rathausplatz. Auf der Ringstraße dominierte dank entsprechenden Outfits und Utensilien wie üblich die Farbe Rot. Es wurden Fahnen geschwenkt, Blasmusik und Trommeln sorgten für akustische Untermalung. Politische Forderungen gab es auf den Transparenten und Tafeln der Abordnungen zu lesen.

Die traditionelle Kundgebung steht heuer offiziell im Zeichen der EU-Wahl. Das Motto des Aufmarsches lautet „Wir in Wien stehen für ein faires Europa“. Auch bei den Reden nimmt man auf den Schwerpunkt Rücksicht: Bei der Abschlusskundgebung vor dem Rathaus hat auch der rote EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder das Wort ergriffen. Er will „verschwurbelten Klimaleugnern“ entgegentreten und für „Steuer- und Subventionsgeschenke für Superreiche“ verhindern.

Bürgermeister Michael Ludwig hatte den Rede-Reigen mit einer Absage an eine Koalition mit der FPÖ eröffnet. Die Anti-EU-Haltung sei einer der Gründe, warum die SPÖ nicht mit der FPÖ koalieren könne. Mit Blick auf die anstehende EU-Wahl gibt sich Ludwig optimistisch: „Auch bei der nächsten Wahl werden wir wieder an erster Stelle stehen“. Die SPÖ müsse an einem Strang stehen, es brauche eine starke Sozialdemokratie in der EU.

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig. APA / APA / Florian Wieser

Forderungen nach Reichensteuer und Arbeitszeitverkürzung

Zuvor zog die Parteiprominenz mit den Abordnungen, die im Sternmarsch Richtung Innenstadt marschiert waren, am Rathausplatz ein. Bürgermeister Ludwig stand einmal mehr an der Spitze der Delegation seines Heimatbezirks Floridsdorf. Bundesparteichef Babler gesellte sich zum 14. Bezirk. Josef Muchitsch, Bundesvorsitzender der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter, fuhr mit einem Baufahrzeug vor und brachte - begleitet von Pyrotechnik - die Forderungen der Gewerkschaft auf den Rathausplatz.

Auf den mitgebrachten Transparenten wurde etwa eine Reichensteuer urgiert, man widmete sich auch dem Thema Arbeitszeit. „Eines wäre gscheit: Runter mit der Arbeitszeit“, hieß es da etwa. Wobei auch das Hochhalten der Tafeln und Spruchbänder mitunter in Arbeit ausartete - angesichts der windigen Bedingungen, die am Mittwoch in der Wiener Innenstadt herrschten.

Im Vorjahr war das Event noch im Zeichen der Debatte um den Parteivorsitz gestanden. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner, die einige Monate später von Babler abgelöst wurde, absolvierte damals ihren letzten Auftritt auf der Tribüne der Maikundgebung. (APA)