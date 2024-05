Dortmund beschert Deutschland fünften Champions-League-Platz

Dortmunds doppelter Coup: Nach dem 1:0 über Paris winkt einerseits der Einzug in das Finale der Champions League, andererseits haben sie trotz verpatzter Liga-Saison einen Platz in der kommen Fußball-Königsklasse sicher. Ganz Deutschland freut sich mit.

Bei Mats Hummels ist die Erleichterung groß, dass Borussia Dortmund trotz der schlechten Platzierung in der Fußball-Bundesliga auch in der kommenden Saison in der Champions League vertreten sein wird. „Da haben wir unsere miese Bundesligasaison durch eine sehr gute Champions-League-Saison kaschiert“, sagte der BVB-Innenverteidiger nach dem 1:0 im Halbfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain am Mittwoch.

Dank des Sieges hat Dortmund der deutschen Bundesliga einen fünften Startplatz in der kommenden Saison in der Königsklasse beschert. Im maßgebenden Uefa-Ranking kann Deutschland nun nicht mehr vom zweiten Platz verdrängt werden. Den zusätzlichen Königsklassen-Platz bekommt der Fünfte der Bundesliga – aktuell also die Dortmunder, die nicht mehr auf Platz sechs zurückfallen können.

„Ein bisschen Glück“

Hummels zeigte sich dennoch kritisch: „Da müssen wir trotzdem nicht drumherum reden: In Bundesliga und im Pokal – das war nicht unser Anspruch in diesem Jahr. Champions League, das feiern wir, das macht Spaß, aber man darf auch nicht die Augen davor verschließen, dass wir ein bisschen Glück haben, dass der fünfte Platz in diesem Jahr reicht.“ Im Pokal waren die Schwarz-Gelben schon im Achtelfinale rausgeflogen, in der Meisterschaft gelangen bisher nur 16 Siege in 31 Matches.

Auch Leipzig und Stuttgart sind durch den BVB-Sieg sicher beim Konzert der ganz großen europäischen Teams dabei, da sie ebenfalls nicht mehr auf Platz sechs zurückfallen können. Meister Leverkusen und Bayern München hatten ihre Teilnahme bereits sicher. Zudem wäre auch der Bundesliga-Sechste – aktuell Eintracht Frankfurt – 2024/2025 in der Königsklasse vertreten, wenn der BVB die Champions League gewinnt und in der Liga Fünfter bleibt.

Reform macht‘s möglich

Erster in der Uefa-Saisonwertung wird Italien sein. Mit Atalanta, AS Roma (beide Europa League) und Fiorentina (Conference League) stehen noch drei Vertreter der Serie A in Halbfinali von europäischen Klubwettbeerben. England (nur noch Aston Villa in der Conference League vertreten) und Frankreich (Paris/Champions League, Marseille/Europa League) können nicht mehr an Deutschland vorbeiziehen.

Durch eine Reform der Königsklasse ab der Saison 2024/25 steigt die Zahl der teilnehmenden Klubs von 32 auf 36. Von den vier zusätzlichen Plätzen werden zwei auf der Grundlage einer Rangliste für die vorangegangene Europacup-Spielzeit vergeben – unabhängig von der Uefa-Fünfjahreswertung, die wie bisher für die restliche Platzverteilung herangezogen wird. (red./DPA)