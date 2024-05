Ralf Rangnick sagt Bayern ab und bleibt ÖFB-Teamchef

Fußball-Österreich kann aufatmen. Ralf Rangnick hat dem FC Bayern eine Absage erteilt und bleibt rot-weiß-roter Teamchef.

Noch am Mittwoch hatte der FC Bayern „gute Gespräche“ mit Ralf Rangnick bestätigt, einen Tag später sieht die Sachlage ganz anders aus. Der von den Münchner heftig umworbene Deutsche wird nicht deren Trainer, sondern bleibt über die EM 2024 hinaus Teamchef des österreichischen Nationalteams. Dies bestätigte der ÖFB Donnerstagvormittag in einer Aussendung.

„Ich bin mit vollem Herzen österreichischer Teamchef. Diese Aufgabe macht mir unglaublich viel Freude und ich bin fest entschlossen, unseren eingeschlagenen Weg erfolgreich weiterzugehen“, wird Rangnick zitiert. Es sei „eine Entscheidung für meine Mannschaft und unsere gemeinsamen Ziele“ gewesen. „Unsere volle Konzentration gilt der Europameisterschaft. Wir werden alles unternehmen, um dort so weit wie möglich zu kommen.“

„Sehr gute Argumente“

ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer freute sich besonders über die Entscheidung des 65-Jährigen – und betonte die einzigartigen Möglichkeiten, dieser in seiner jetzigen Funktion vorfinden würde: „Wir waren immer sehr zuversichtlich, dass das Herz und der Teamspirit, aber auch die Gestaltungsmöglichkeiten sehr gute Argumente sind. Alle gemeinsam werden wir nun noch stärker in die Euro gehen.“ ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel zeigte sich stolz, dass sich Rangnick trotz zweier „sehr attraktive Optionen“ Österreich den Vorzug gab. Man habe dem seit Mai 2022 im Amt befindlichen Deutschen „die Zeit gegeben, alles in Ruhe abzuwägen“.

Ralf Rangnick APA / AFP / Kenzo Tribouillard

Der FC Bayern muss sich damit weiter um einem Nachfolger für den nach der Saison scheidenden Coach Thomas Tuchel bemühen. Vor Rangnick hatten bereits Xabi Alonso (bleibt in Leverkusen) und Julian Nagelsmann (bleibt bei der deutschen Nationalmannschaft) abgesagt. (red.)