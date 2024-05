Die Rückkehr des GAK in die Bundesliga

17 Jahre nach dem Zwangsabstieg steht der Grazer AK vor seiner Oberhaus-Rückkehr. Ein sieg gegen Admira genügt schon am Freitag, wenn Vienna am Sonntag nachhilft.

17 Jahre nach dem Zwangsabstieg steht der Traditionsclub GAK unmittelbar vor der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga. Bereits am Wochenende könnten sich die Grazer zum Zweitliga-Meister krönen, sind dabei aber auf Schützenhilfe angewiesen. Die Rechnung ist einfach: Gewinnt der GAK am Freitag (20.30 Uhr) zuhause gegen die Admira und Verfolger Ried am Sonntag (10.30 Uhr/beide live ORF Sport+) nicht bei der Vienna, kann im roten Teil von Graz die große Aufstiegsparty steigen.

Der Vorsprung des GAK, der seit dem siebenten Spieltag an der Ligaspitze thront, auf Ried beträgt elf Punkte. Leoben liegt fünf Runden vor dem Ende bereits 14 Zähler zurück. Vor der in guter Verfassung befindlichen Admira ist der GAK allerdings gewarnt. Mit sieben Spielen ohne Niederlage en suite hievten sich die Südstädter zuletzt auf Rang fünf. Im Hinspiel konnten die Niederösterreicher dem GAK bei einem torlosen Remis zudem einen Punkt abknöpfen. „Die Admira ist eine unglaublich variable Mannschaft, die uns am Freitag fordern wird. Wir werden alles ausschöpfen müssen, um ein positives Ergebnis zu erzielen“, erklärte Sportdirektor Dieter Elsneg.

Neustart in achter Leistungsstufe

Für die „Rotjacken“ wäre die Rückkehr ins Oberhaus das Ende einer langen Reise. Holte der GAK 2004 noch dessen bisher einzigen Bundesliga-Meistertitel, musste der finanziell stark gebeutelte Verein 2007 nach 57-jähriger, ununterbrochener Teilnahme an einer der beiden höchsten Spielklassen in die Regionalliga zwangsabsteigen. Nach Jahren in der Drittklassigkeit wurde der Spielbetrieb 2012 eingestellt. Es folgte ein Neustart in der achten Leistungsstufe, Schritt für Schritt kämpften sich die Grazer bis 2019 in den Profifußball zurück.

In der Vorsaison schrammte der GAK an einem dramatischen letzten Spieltag an der Bundesliga-Rückkehr vorbei. Weil die Grazer in Dornbirn nicht über ein 1:1 hinauskamen, nutzte Blau-Weiß Linz die Gunst der Stunde und stieg auf. Mit einem Jahr Verspätung soll der Traum der GAK-Anhänger nun wahr werden.