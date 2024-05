Liegt die Fed wieder falsch?

Dass die Inflation in den USA immer noch ein Problem ist, ist hinlänglich bekannt. Unter den Händlern an der Wall Street schwindet die Hoffnung, dass sich die Teuerung in absehbarer Zeit der Zielmarke von zwei Prozent annähern wird.



Stefan Riecher

Economist-Korrespondent in New York





Guten Morgen aus New York,

spätestens seit dieser Woche bin ich davon überzeugt, dass diese „sanfte Landung“, auf die die Notenbanken hoffen, im besten Fall eine ruppige Landung und im schlimmsten Fall ein veritabler Crash wird. Dass die Inflation in den USA mit einer Rate von mehr als drei Prozent immer noch ein Problem ist, ist hinlänglich bekannt. Und leider schwindet unter den Händlern an der Wall Street die Hoffnung, dass sich die Teuerung in absehbarer Zeit der Zielmarke von zwei Prozent annähern wird. Die Fed liegt schon wieder falsch, erzählen mir nicht wenige Börsianer hinter vorgehaltener Hand.