Mountainbike: Weltmeisterin Höll gewinnt Weltcup-Auftakt in Schottland

FoDie Salzburgerin Valentina Höll hat an der Stätte ihres vorjährigen WM-Triumphes in Fort William in Schottland auch den Weltcup-Auftakt im Downhill-Mountainbiken gewonnen. Die Titelverteidigerin war am Sonntag 0,56 Sekunden schneller als die Deutsche Nina Hoffmann. Dritte wurde Lokalmatadorin Tahnee Seagrave (+1,83). Bei den Männern fuhr Vizeweltmeister Andreas Kolb auf Rang neun, gut fünf Sekunden hinter dem klaren französischen Sieger Loic Bruni.

Als zweite Station wartet Anfang Juni der Heimweltcup in Leogang. (APA)