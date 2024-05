Risiko für österreichische Unternehmen in Russland wird unnötig hoch

Österreich läuft die Zeit davon, die EU-Sanktionen so umzusetzen, dass sie die heimische Wirtschaft schonen.

Nach wie vor sind österreichische Unternehmen in Russland tätig. Dazu kommt eine nicht geringe Anzahl von Österreichern, die als Expats in Russland leben und für Niederlassungen oder Töchter internationaler wie europäischer Konzerne arbeiten. In vielen Fällen steht kurz- bis mittelfristig nur noch die Organisation des Rückzuges im Raum. Die Sanktionen der EU nehmen auf diese Sondersituationen Rücksicht und sehen entsprechende Ausnahmeregelungen vor. Die Untätigkeit politischer Entscheidungsträger in Österreich führt aktuell dennoch dazu, dass nach dem 20. Juni 2024 nicht einmal der bloße Rückzug aus Russland ohne strafrechtliches Risiko bewerkstelligt werden kann.