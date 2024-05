Säureattacke auf malaysischen Fußballprofi

Der malaysische Fußballnationalspieler Faisal Halim ist Opfer einer Säureattacke geworden. Der 26-Jährige erlitt chemische Verbrennungen zweiten Grades.

Der Vorfall ereignete sich am Wochenende in einem Einkaufszentrum außerhalb der Hauptstadt Kuala Lumpur. Halim erlitt laut Sportfunktionär Najwan Halimi Verletzungen am Hals, an der linken Schulter, den Händen und der Brust.

„Ich verurteile diese Gewalt aufs Schärfste und fordere die Polizei auf, den Täter vor Gericht zu stellen“, teilte Halimi in einer Erklärung mit. Das Motiv des Täters ist bislang unklar, ein Verdächtiger wurde festgenommen.