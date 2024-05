Dortmund macht den Finaleinzug perfekt

Der BVB mit Marcel Sabitzer ist das Sensationsteam der Königklasse. Nach einem Sieg bei Paris Saint-Germain stehen die Deutschen im Finale der Champions League.

Borussia Dortmund steht im Finale der Fußball-Champions-League. Der BVB feierte am Dienstag mit Marcel Sabitzer im Semifinal-Rückspiel durch ein Tor von Mats Hummels (50.) einen 1:0-Auswärtssieg gegen Paris Saint-Germain und zog mit dem Gesamtscore von 2:0 ins Endspiel am 1. Juni im Londoner Wembley-Stadion ein, wo es entweder gegen Real Madrid oder den FC Bayern geht. Das erste Duell beider Clubs endete in der Vorwoche in München 2:2, das Retourmatch steigt am Mittwoch.

Die Dortmunder, die bei insgesamt vier PSG-Aluminiumtreffern Glück hatten, schafften es zum dritten Mal ins Finale der „Königsklasse“. 1997 wurde Juventus Turin 3:1 besiegt, 2013 setzte es in Wembley ein 1:2 gegen die Bayern mit David Alaba. Auch diesmal hat mit Sabitzer zumindest ein Österreicher in Londons Kult-Stadion die Chance auf die begehrteste Club-Trophäe. Konrad Laimer könnte es mit den Bayern auch noch ins Endspiel schaffen, Alaba würde bei einem Finaleinzug von Real wegen seines Kreuzbandrisses fehlen.

Für Paris heißt es hingegen weiter warten, der von Katar gesponserte französische Meister läuft seinem ersten Champions-League-Titel nach wie vor hinterher. Die Gastgeber waren von Beginn an zwar die tonangebende Mannschaft, zwingende Chancen schauten jedoch lange nicht heraus. Die gefährlichste Aktion vor der Pause ging auf das Konto von Dortmund. Karim Adeyemi schnappte sich in einer Umschaltsituation in der eigenen Hälfte den Ball und lief damit bis in den PSG-Sechzehner, sein Abschluss konnte von Goalie Gianluigi Donnarumma gerade noch gebändigt werden (35.).

Ohne Treffer: Kylian Mbappe. Gepa

Nach dem Seitenwechsel gingen es die Pariser forscher an, Warren Zaire-Emery traf aus kurzer Distanz die Stange (47.). Wenig später brachten sich die Hausherren durch ein Blackout bei einer Standardsituation um ihre Finalchance. Julian Brandt brachte einen Corner zur Mitte und Hummels konnte im Fünfer völlig unbedrängt einköpfeln. Danach verteidigten die Deutschen ihren Vorsprung geschickt, Kylian Mbappe und seinen Kollegen fiel wenig bis gar nichts ein - bezeichnend, dass die lange Zeit beste Gelegenheit auf den Ausgleich aus einem Distanzschuss von Nuno Mendes an die Stange resultierte (61.). Die Schlussoffensive der Pariser brachte dann noch Lattentreffer von Mbappe (86.) und Vitinha (87.).

Der in der 64. Minute mit Gelb verwarnte Sabitzer spielte bei den Siegern durch und überzeugte mit Laufarbeit und Fleiß in der Defensivarbeit. Der 30-jährige Steirer steht vor seinem ersten Champions-League-Finale - 2020 war er mit RB Leipzig im Semifinale noch an Paris Saint-Germain gescheitert. Damit steht auch fest, dass Sabitzer das Ende Mai beginnende EURO-Trainingscamp des ÖFB-Teams in Windischgarsten versäumt. Zudem dürfte der Mittelfeldspieler auch für das Testmatch am 4. Juni in Wien gegen Serbien nicht zur Verfügung stehen. (APA)

Halbfinale: PSG - Dortmund 0:1 (Gesamt: 0:2).

Mittwoch: Real Madrid - Bayern (21 Uhr, Hinspiel: 2:2).

Finale am 1. Juni in London.