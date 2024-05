Thiem äußert sich Ende der Woche zu möglichem Karriereende

Moritz Thiem, Bruder und Manager von Dominic Thiem, kündigt eine „klare Stellungnahme“ an, „damit keine Verwirrung herrscht“.

Die anhaltende Baisse in der Karriere von Dominic Thiem hat zuletzt die Gerüchteküche rund um ein baldiges Ende seiner Laufbahn brodeln lassen. So soll Thiem laut einem Bericht der „Salzburger Nachrichten“ (Mittwoch-Ausgabe) bereits gegenüber Partnern und Sponsoren angekündigt haben, dass er den Tennis-Schläger im Herbst an den Nagel hängt. Thiem will sich Ende der Woche dazu äußern, wie Manager Moritz Thiem mitteilte.

Das Ende Jänner angestrebte Ziel einer deutlichen Verbesserung im Ranking Richtung Top 50 scheint aktuell in weiter Ferne. Dominic Thiem hatte damals schon gemeint, dass man es sich überlegen müsse, ob es sich dann noch lohnt, weiterzumachen. Alle Anzeichen stehen daher nicht so überraschend auf Karriere-Aus. „Wir werden uns dazu Ende der Woche äußern und eine klare Stellungnahme abgeben, damit keine Verwirrung herrscht“, erklärte Moritz Thiem. Es werde eine direkte Info von Dominic geben. (APA)