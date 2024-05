Tennis: Ofner verliert Auftaktmatch in Rom

Sebastian Ofner spielt im ersten Spiel gegen Yoshihito Nishioka am dritten Tag der Internazionali BNL.

Sebastian Ofner hat am Mittwoch bei seinem ersten Auftritt überhaupt im Masters-1000-Turnier in Rom gleich verloren.

Der Steirer, der am Sonntag 28 Jahre alt wird, musste sich im ersten Duell mit dem Japaner Yoshihito Nishioka nach 2:17 Stunden mit 3:6,6:2,6:7(4) geschlagen geben. Österreichs Nummer eins führte im entscheidenden Tiebreak bereits mit 3:0, ehe sein Gegner sechs Punkte en suite machte.

Ofner musste gleich im Auftaktgame seinen Service abgeben und diesem Rückstand lief er im ersten Satz vergeblich nach. Zwar fand der Steirer bei 2:3 zwei Chancen zum Rebreak vor, ließ diese aber ungenützt und gab dann zum 3:6 neuerlich den Aufschlag ab. Im zweiten Durchgang gelang dem Weltranglisten-46. die Wende: Nach Breaks zum 3:2 und 5:2 servierte der Schützling von Wolfgang Thiem zu Null zum Satzgleichstand aus.

Serviceverlust ins Tiebreak

Im Entscheidungssatz ging es ohne Serviceverlust ins Tiebreak und da sah es zunächst gut aus für Ofner. Doch die 3:0-Führung reichte nicht zum insgesamt vierten Sieg von Ofner bei einem Masters-1000-Turnier. Ofner spielt nun vor den am 26. Mai beginnenden French Open in Paris, wo er im Vorjahr erst im Achtelfinale ausgeschieden war, voraussichtlich noch das Turnier in Genf (ab 20.5.). (APA)