Fiorentina erneut im Conference-League-Finale

Der italienische Fußball-Spitzenclub Fiorentina ist zum zweiten Mal hintereinander ins Finale der UEFA Conference League eingezogen. Im Halbfinal-Rückspiel am Mittwoch beim FC Brügge reichte der Fiorentina ein verdientes 1:1 (0:1) in Belgien, nachdem die Violetten aus der Toskana das Hinspiel mit 3:2 für sich entschieden hatten. Im Endspiel am 29. Mai in Athen (AEK-Arena) wartet entweder Olympiakos Piräus oder Aston Villa, die ihr Rückspiel am Donnerstag (21 Uhr) bestreiten.

Das Hinspiel hatten die Griechen in England mit 4:2 für sich entschieden. Im Jan Breydelstadion in Brügge gingen die Gastgeber in der 20. Minute durch Hans Vanaken in Führung. Eine Flanke des Kapitäns landete im langen Eck, nachdem Fiorentina-Tormann Pietro Terracciano entscheidend von Maxim De Cuyper irritiert worden war. Doch ein verwandelter Foulelfmeter von Lucas Beltran ließ den Tabellen-Neunten der Serie A in der 85. Minute jubeln.

Zuvor hatten Nicolas Gonzalez und Beltran (beide 23.) sowie Cristiano Biraghi mit einem Freistoß an die Latte (74.) und Christian Kouamé (75.) mit einem Stangenkopfball teils hochkarätige Chancen für die Mannschaft von Trainer Vincenzo Italiano vergeben. Im Endspiel der vergangenen Saison hatte Fiorentina gegen den englischen Topclub West Ham United mit 1:2 verloren.