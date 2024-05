„Unternehmen sind enorm anpassungsfähig“

Ich kaufe als Unternehmen dann eher in Ländern, wo ich auf jeden Fall sicher bin. Also wenn ich in Frankreich kaufe, dann ist es sicherer, als wenn ich das in einem Entwicklungsland mache. Ich frage dann nicht mehr nach einzelnen Unternehmen, sondern fokussiere mich auf Länder, in denen ich sowieso hohe Standards erwarte. So sind auch Unternehmen mit guten Standards in Ländern mit nicht so guten Standards betroffen. Damit ist am Ende niemandem geholfen, denn wenn sich das verlagert, dann bleiben dort die Entwicklungsschritte aus oder man schafft sogar Entwicklungsnachteile. In einem unterentwickelten Schulsystem, gibt es oft keine Alternative zu Kinderarbeit, wenn die Schule schon sehr früh endet. Wenn sich Export-Lieferketten aus diesen Ländern wegbewegen, wird es schwieriger mit dem wirtschaftlichen Evolutionsprozess, der gebraucht wird um Kinderarbeit abzuschaffen.