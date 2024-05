Kenan Güngör: „Ich war immer schon der Freigeist in der Familie“

Angst nicht, Sorge schon. Eine Zeit lang habe ich vermieden, in bestimmte Lokale mit meiner Familie gemeinsam hinzugehen. Es kommt immer wieder vor, dass mich Leute ansprechen, die meisten freundlich, aber auch durchaus kritisch. Sie sagen: „Herr Güngör, ich schätze, was Sie machen, aber warum kritisieren Sie uns in diesem und jenen Punkt?“ Das ist völlig in Ordnung. Manchmal aber habe ich, wenn ich in einem Café gesessen bin, vom Nachbartisch Blicke bekommen, die nicht freundlich sind. Diese angespannte Stimmung nehme ich ganz genau wahr. Und es ist ja nicht so, dass Leute deshalb noch nie angegriffen worden sind.