Die wertvollen Ressourcen der Alpen schützen

Die Autoren

Aleksander Geržina (1966 in ­Maribor geboren) ist seit 2021 wieder Botschafter Sloweniens in Österreich. Der studierte Historiker und Karrierediplomat, der unter anderem in Brüssel und New York diente, hatte diese Funktion schon von 2009 bis 2013 inne. Alenka Smerkolj (*1963) ist eine slowenische Politikerin, war von 2024 bis 2018 Ministerin im Kabinett Miro Cerar und ist seit September 2019 Generalsekretärin der Alpen­konvention. Emil Ferjančič ist ­Präsident des slowenischen Vorsitzes der Alpenkonvention, Slowenisches Ministerium für Natürliche Ressourcen und Raumplanung.