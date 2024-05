Castorfs „Faust“ kehrte an die Staatsoper zurück

Piotr Beczala in der Titelpartie und Nicole Car beeindrucken unter Bertrand de Billy.

In Frank Castorfs Inszenierung von Gounods „Faust“ hat man viel zu schauen. Nicht nur, dass sich im verschachtelten Häuser-Notre-Dame-U-Bahn-Station-Konglomerat von Bühnenbildner Aleksandar Denic einiges tut, etwa wenn Méphistophélès mit einer Schlange kokettiert oder Voodoo-Puppen quält und es zwischen dem Liebespaar heiß hergeht. Darüber hinaus zeigen Live-Bilder, die von Kameramännern auf der Bühne geschaffen werden, in brutal-intimen Großaufnahmen direkte Eindrücke von dem, was im Verborgenen passiert oder lohnt, ganz genau betrachtet zu werden. Interessante Kontraste inklusive, wenn sich der Teufel während eines Duetts von Faust und Marguerite besäuft und mit Bocksbeinen herumstakst oder wenn Valentin „L´Algérie est française“ in roter Farbe an die Wand der U-Bahn-Station schmiert (Castorf hat die Handlung im Paris rund um den Algerienkrieg angesiedelt, aber auch Rückgriffe ins 19. Jahrhundert gemacht).

Dafür braucht Castorf begabte Darsteller, die er am Mittwoch anlässlich der Wiederaufnahme hatte. Bei der Wahl von Adam Palka als Méphistophélès dürfte dessen starke Mimik sogar ein wichtiges Kriterium gewesen sein, hatte seine Stimme doch nicht die diabolische Kraft, die man von dieser Figur erwartet. Dafür ließ Nicole Car als Marguerite keine Wünsche offen. Hatte sie vor Kurzem als Desdemona noch teils blass gewirkt, ist dies eindeutig eine ideale Partie für sie: In Stimme und Darstellung legte sie gleichermaßen Innigkeit, Angst, Verführungskraft und Verzweiflung – und überzeugte mit exzellenter Technik. Ebensolche stellte auch Piotr Beczala wie so oft unter Beweis, sein Faust ist ebenmäßig, bringt schwierigste Stellen mit Leichtigkeit, tollen Höhen und gut geführten Phrasierungen. Als Siébel löste Patricia Nolz elegant und stimmkräftig hohe Erwartungen ein und wertete die Partie auf. Stefan Astakhov als Valentin, ebenfalls ein Debütant, lief immer mehr zu guter Form auf. Bertrand de Billy leitet sie alle und das Orchester anpackend und sensibel gleichermaßen.

Mögen Videos in Operninszenierungen auch ein überstrapaziertes Mittel sein, hier wirkten sie bereichernd und erzeugten gemeinsam mit der intensiven musikalischen Darbietung förmlich einen Sog, dem man sich nicht entziehen konnte.