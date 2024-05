Von der Loggia im Wohnzimmer bis zum Garten auf dem Dach

Wohnflächen mit Windhauch: Was derzeit in Wien mit Außenflächen aller Art zu haben ist.

Es ist bekannt, dass Staging im Inneren von hochwertigen Immobilien sich meist auszahlt. Immer öfter werden aber auch die Balkone, Dachterrassen oder -gärten bereits vor dem Verkauf angelegt oder zumindest vorbereitet. Im Kleinen mit einem Strom- oder gern auch Wasser­anschluss, im Großen mit einer Anlage zur Bewässerung und Schattenelementen. Und im ganz Großen mit Pool und Aufschüttungen von Substrat, die die Wahl der Bäume und Sträucher nicht auf Kübelpflanzen beschränkt, sondern echten Rasen zwischen Obstbäumen möglich macht. Wie wichtig die emotionale Komponente Außenfläche für den Verkauf ist, zeigt sich daran: Der Saisonstart für teure Immobilien, die nicht unbedingt das unmittelbare Wohnbedürfnis bedienen müssen, hängt nicht von einem Datum oder Feiertag ab. Sondern findet statt, sobald sich die ersten Sonnenstrahlen zeigen und das Wetter ein paar Tage stabil schön bleibt. Vier Beispiele, was in Wien derzeit mit Freiflächen auf dem Markt ist.

So cool kann klein sein

Wie gut genutzt ein Plätzchen an der Sonne sein kann, wenn es zum Platz an der Sonne vielleicht nicht ganz reicht, zeigt eine zwölf Quadratmeter große Loggia im neuen Projekt „Sixth Sense“: Die Loggia wird von schwarz umrahmten Glasflächen in den Wohnraum hineingezogen. Und bildet so den perfekten Platz für den Morgenkaffee oder Sundowner an warmen Tagen, stellt aber auch ein Gestaltungselement dar, das dem Penthouse als Raumteiler dient.

Bei einem Objekt am Stubenring gehen Wohnzimmer und Loggia ineinander über. Sangreal Properties

Zwischen dem Wohn- und Koch-Ess-Bereich gegenüber dem offenen Kamin angesiedelt, lassen sich die Doppelschiebetüren öffnen und schaffen im Sommer einen fließenden Übergang zwischen innen und außen. Wenn die Tage kühler werden, kann der Kamin die Zeit an der frischen Luft noch verlängern. Rund um die Loggia herum hat das Penthouse am Stubenring 2 knapp 200 Quadratmeter Wohnfläche, drei Zimmer und zwei Bäder. Außerdem gibt es einen Concierge-Service. Die Fertigstellung ist für den Sommer 2025 geplant, die Kosten für diese Einheit liegen bei 4,28 Millionen Euro, vermittelt werden die insgesamt fünf Penthouses im 1. Wiener Bezirk über Sangreal Properties.

Eine Terrasse für jede Tageszeit

Ein bisschen mehr Platz an der frischen Luft hat bekanntlich noch niemandem geschadet. Und vier Terrassen sind besser als drei. Vor allem dann, wenn sie verschiedene Himmelsrichtungen abdecken und entsprechend zu jeder Tageszeit ein sonniger oder schattiger Platz gefunden werden kann. Eine Auswahl, die momentan an der Kaasgrabengasse zu haben ist. Hier ist ein dreistöckiges Penthouse aus dem Jahr 2020 auf dem Markt, das über fast 300 Quadratmeter Terrassenflächen verfügt. Im ersten Geschoß gibt es passend zu den Schlafräumen eine Terrasse mit Ost- und eine mit Südostausrichtung. Eine Stockwerk darüber befindet sich eine große Außenfläche mit Ess- und Lounge-Zonen direkt am offenen Wohn-Ess-Koch-Bereich.

Das Penthouse in der Kaasgrabengasse verfügt über fast 300 m2 Terrassenflächen. 3SI Immogroup

Darüber gibt es die ganz große Freiluftlösung mit 360-Grad-Blick, der – an sehr, sehr klaren Tagen – von Korneuburg über den ­Stephansdom und die Gloriette bis zum Schneeberg reicht. Diese Aussicht kann aus dem Liegenstuhl oder dem Dachpool genossen werden, im Inneren des Penthouses in Döbling verteilen sich sieben Zimmer auf 365 Quadratmetern Wohnfläche. Vermittelt wird die Einheit über 3SI, der Kaufpreis liegt bei 8,9 Millionen Euro.

Dachgarten mit internationalem Umfeld

Ebenfalls auf einen Blick über Stadt und Wienerwald setzt ein Neubauprojekt im 19. Bezirk in der Nähe der American International School Vienna. Der schweift hier nicht nur von einer Dachterrasse, sondern von einem begrünten Dachgarten mit Infinitypool aus über die Landschaft. Bereits das Haus selbst liegt erhöht, was die Blicke aus dem Penthouse und dem darüber liegenden 110 Quadratmeter großen Dachgarten noch einmal ungestörter macht und für Uneinsehbarkeit sorgt. Verbunden ist das mit Rasen und Sträuchern bepflanzte Dach mit dem darunter liegenden Wohnbereich über eine Wendeltreppe, die allerdings nicht täglich erklommen werden muss. Denn für den Kaffee oder das Abendessen im Freien gibt es auf der Wohnebene eine weitere rund 100 Quadratmeter große Terrasse.

Wer noch mehr Grün möchte, hat im Gemeinschaftsgarten mit Pool und Salettl eine Ausweichmöglichkeit. Gewohnt wird in dem Penthouse auf zwei Ebenen, die durch einen internen Lift miteinander verbunden sind. Fünf Zimmer und vier Bäder sind hier auf gut 250 Quadratmeter verteilt, die großteils mit bodentiefen Fenstern die Ausblicke fortsetzen. Zu den Allgemeinbereichen gehören ein Wellness- und Fitnessbereich, Tiefgaragenplätze gibt es um 40.000 Euro. Vermittelt wird das Objekt über Marschall Immobilien.

Freiflächen mit Bodenhaftung

Manchmal muss es aber auch in der Stadt eine Freifläche mit Bodenhaftung sein – ein echter Garten, in dem die Kinder Ball spielen können und der Hund keine Höhenangst bekommt. Seit der Pandemie haben die einst oft geschmähten Einheiten im Erdgeschoß neue Popularität gewonnen: Die entsprechenden Freiflächen werden liebevoller hergerichtet als zuvor. Die jetzt „Gartenwohnungen“ genannten Einheiten ganz unten haben den mittleren preislich den Rang abgelaufen.

Für das Haus mit Garten im 4. Bezirk sind zwölf Millionen Euro aufgerufen. Otto Immobilien

Ein recht außergewöhnlicher kleiner Stadtgarten ist aktuell im Vierten zu haben und erstreckt sich unterhalb von sechs großen Fenstern des dazugehörigen Lofts. Zwei zusammen knapp 50 Quadratmeter große Holzterrassen, von denen gleichzeitig die Stiegen hinabführen, schaffen einen Ort für – teilweise überdachte – Ess- oder Liegeplätze. Außerdem lässt sich auch im rund 100 Quadratmeter großen hinteren Garten selbst auf Bänken unter Bäumen sitzen. Ein Vorgarten mit knapp 90 Quadratmetern sorgt für weitere Sonnen- beziehungsweise Schattenplätze.

Allerdings herrschen hier auch bei schlechtem Wetter keine beengten Wohnverhältnisse – und das gilt in jeder Richtung: Die Wohnfläche beläuft sich auf knapp 650 Quadratmeter, die Raumhöhen liegen bei bis zu vier Metern. Gewohnt wird in neun Zimmern mit sechs Bädern, darunter finden sich zwei Wohnküchen und fünf Schlafzimmer, ein Hobbyraum und ein Weinkeller. Die Räume verteilen sich auf drei Etagen und sind per Lift miteinander verbunden. Vermittelt wird das Townhouse über Otto Immobilien, aufgerufen sind für das Objekt zwölf Millionen Euro. (sma)