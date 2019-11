Eine Bühne für Unternehmerinnen

Zum sechsten Mal in Folge wird 2020 der Unternehmerinnen-Award verliehen. Gewürdigt werden herausragende Leistungen in fünf Kategorien.

Von der Kleinstunternehmerin bis zur Topmanagerin: Die Wirtschaft ist in Österreich nicht nur im Wörterbuch, sondern auch in der Realität weiblich. Bereits mehr als jedes dritte Unternehmen in Österreich wird von einer Frau geleitet. Für Nachschub ist gesorgt: Heute sind 57 Prozent der Absolventen einer Universität oder Fachhochschule Frauen, und selbst in den klassisch als „Männerdomäne“ betrachteten Lehrberufen, wie in den Bereichen Maschinen/Fahrzeuge/Metall oder Elektrotechnik/Elektronik, hat sich der Frauenanteil seit 2005 mehr als verdoppelt. Auch die heimische Start-up-Szene ist zunehmend in Damenhand, der Frauenanteil bei neu gegründeten Unternehmen liegt über 45 Prozent.

„Frauen leisten in der heimischen Wirtschaft Herausragendes – auch wenn ihr Einsatz nicht immer die gebührende Anerkennung bekommt“, sagt WKÖ-Vizepräsidentin Martha Schultz, Bundesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft (FiW). Um das zu ändern, Österreichs Unternehmerinnen eine Bühne zu bieten und die Besten von ihnen vor den Vorhang zu holen, hat FiW gemeinsam mit der „Presse“ vor sechs Jahren den Unternehmerinnen-Award ins Leben gerufen.





Neue Preiskategorie

Jetzt ist es wieder so weit: Anfang 2020 werden die „Unternehmerinnen des Jahres 2020“ prämiert – für ihren Gründergeist, ihre Innovationskraft und ihre Einzigartigkeit. Der Unternehmerinnen-Award wird durch FiW und die „Presse“ mit Unterstützung der Wiener Städtischen Versicherung, Lowell Inkasso Service und The Ritz-Carlton Vienna vergeben, das Hotel ist zugleich Ort der feierlichen Preisgala. Die Awards vergibt eine Topjury in fünf Bereichen. Neu ist dabei der Sonderpreis in der Kategorie Social Entrepreneurship für Lösungen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Klimaschutz, aber auch Bildung, Integration und Schaffung von Arbeitsplätzen. Die Kategorien im Einzelnen sind:





Start-up & Gründung

Export

Besondere unternehmerische Leistung Innovation

Sonderpreis: Social Entrepreneurship





Machen Sie mit: Bewerben Sie sich bis 5. Dezember 2019. Die Teilnahme ist kostenlos: