Podcast #8: Die BVT-Affäre und Anna Thalhammers Smartphone

Ralf Beste ist erst seit September deutscher Botschafter in Wien. Zum 30. Gedenken an die deutsche Wiedervereinigung fragt ihn Anna-Maria Wallner: "Wo waren Sie am 9. November 1989, als die Mauer fiel". Die beiden sprechen darüber, ob die Stimmung in Deutschland wirklich so schlecht ist, wie viele Medien zuletzt behaupteten, über DDR-Nostalgie und Österreich auf der Überholspur in Europa.