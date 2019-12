"Orlando" an der Staatsoper: Ein Hybrid in jeder Hinsicht

Queer, zornig, zart, verwirrend: Olga Neuwirths „Orlando“ nach Virginia Woolf, am Sonntag in der Staatsoper uraufgeführt, setzt sich bewusst zwischen alle Stühle. Dennoch fast nur Jubel für einen opulent-überladenen Abend.

Vogelgezwitscher weht durch die Staatsoper, schon bevor Matthias Pintscher den Einsatz zur Uraufführung von „Orlando“ gibt. Dann bohren sich zarte, hohe Streichertöne in den Gehörgang, Bläser treten hinzu, ein brodelnder Cluster des ganzen Orchesters baut sich auf, reißt ab. In die Stille hinein sausen auf der Bühne Stockhiebe auf einen Sandsack nieder, der vom Schnürboden baumelt – ein szenisch-musikalisches Leitmotiv des Abends. Wie Donnerschläge hallen die Schläge wider, so, als würden sie durch Kellergewölbe verstärkt und das Haus in seinen Grundfesten erschüttert.



Ist es ein Akt der Restaggression angesichts der Tatsache, dass es bis 2019 gedauert hat, bis eine Komponistin nicht „nur“ eine Kinderoper, sondern ein abendfüllendes Auftragswerk der Wiener Staatsoper im Haus am Ring herausbringen konnte? Nein, eher sind die Schläge Symbol für einen nie endenden Kampf der Anderen, Unterdrückten, Marginalisierten um die ihnen zustehende Anerkennung zu betrachten, um Akzeptanz und Integration. Das ist eines der Lebensthemen von Olga Neuwirth. Aber die bebenden Fundamente der Staatsoper waren gewiss auch ein Ziel ihres „Orlando“.