Der Politologe Tim Bale über Johnsons falsche Wahlversprechen und das Führungsproblem der Opposition.

In der Schlussphase des Wahlkampfs für die britische Unterhauswahl am Donnerstag hofft die oppositionelle Labour Party auf einen Endspurt. Nach einer kleinen Annäherung in den Umfragen am Wochenende zogen die Konservativen von Premier Boris Johnson zu Wochenbeginn aber wieder davon und sind auf Kurs für eine komfortable Mehrheit von 40 Sitzen.