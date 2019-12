Salzburg und der hohe Preis des Spektakels

Action Images via Reuters

Erling Haaland vergab so manchen Hochkaräter.

Ungeahnte Höhen, eine Baustelle und ein Prüfstein für die Klubphilosophie – das Fazit des so lange herbeigesehnten Champions-League-Gastspiels.

Jesse Marsch hat recht, wenn er sagt, dass seine Mannschaft in diesem Champions-League-Herbst einen neuen spielerischen Standard gesetzt habe. Wie Red Bull Salzburg in Anfield binnen 20 Minuten drei Tore schoss, wie man dem italienischen Vizemeister Napoli Paroli bot, wie gnadenlos man mit Genk verfuhr und wie man auch das Rückspiel gegen Premier-League-Spitzenreiter Liverpool eine Stunde lang offenhielt – ja, das war ein neues Level im österreichischen Klubfußball (das mit immerhin vier Österreichern in der Stammelf erreicht wurde).