In der katholischen Kirche könne niemand heiliggesprochen werden, ohne ein Wunder bewirkt zu haben. Das hat Papst Franziskus diese Woche in Rom noch einmal bekräftigt. Damit es da ja keine Missverständnisse gibt.

England hat sich bekanntlich schon im 16. Jahrhundert von Rom losgesagt. Deshalb gehen dort auch die Uhren anders. Jeremy Corbyn etwa wurde von seinen Anhängern ganz ohne Wunder heiliggesprochen. An das Wunder geglaubt hat außer dem harten Kern seiner Anhänger aber ohnehin niemand.

Ein blaues Wunder erlebte die FPÖ diese Woche. Da tauchten auf einmal drei Abgeordnete auf, die zuvor keiner gekannt hat. Was sie bisher genau getan haben, weiß man nicht, in Hinkunft wollen sie aber ohnehin etwas anderes machen. Aber auch wieder was mit Politik.

Viele Menschen im Land hoffen – apropos Wunder – heuer auf türkis-grüne Weihnachten. Die grünen könnten sie erfüllen, sagen die Meteorologen, nur wie sie das Türkis in die Landschaft brächten, wüssten sie nicht so genau.

Dem mitunter etwas wunderlichen Mr. Johnson wird das egal sein. Er ist der erste Boris seit Wimbledon 1985, der bei seinem Erstauftritt einen großen Sieg eingefahren hat. (oli)

Reaktionen an: oliver.pink@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.12.2019)