Meine Empfehlung: Reißt doch die Neue Hofburg ab!

Haus der Geschichte: Ein Neubau muss her, und zwar „am Heldenplatz“. Sagen Experten. Na dann.

Wir wissen, Österreich ist ein kleines Land, und in einem so kleinen Land gibt's halt nicht gar so viele Leute, und also müssen die wenigen gleich mehrere Aufgaben übernehmen. So hat sich während der vergangenen Jahrzehnte sogar ein eigener Berufsstand herausgebildet, der dem hiesigen Personalmangel seine Existenz verdankt: der „Experte für eh alles“ (© Gunkl).



Der machte vergangene Woche wieder einmal von sich reden: anlässlich der Vorstellung des Evaluationsberichts zum Haus der Geschichte Österreich. Denn siehe, die verfassende Expertengruppe beschied sich keineswegs mit der beauftragten Analyse der bestehenden – und fraglos unbefriedigenden – Haus-der-Geschichte-Situation, sondern hatte auch „Handlungsempfehlungen“ überraschenden Inhalts parat: namentlich jene für „einen Museumsneubau am Heldenplatz“.