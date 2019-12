Alles in Österreich ist reguliert, außer Taxitarife in Niederösterreich. Hier kann der Fahrer verlangen, was er will.

In Österreich ist ja alles reguliert: Wie hoch die Stufe einer Treppe sein muss, wer Aspirin-C-Brausetabletten verkaufen darf und natürlich der Taxitarif. Wie hoch ist der Grundtarif, was kostet der Kilometer, wie viel darf der Fahrer für 30 Sekunden im Stau stehen verrechnen.