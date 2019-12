Zwischen den Mahlzeiten, zwischen den Jahren

Zwischen den Jahren, wie diese letzten Dezembertage auch genannt werden, wird der Radius sehr klein.

Diesmal hat nur ein Strohstern am Christbaum zu brennen begonnen, aber der Kübel mit Wasser stand schon bereit, man lernt aus den Fehlern, und es waren diesmal nicht die Spritzkerzen schuld. Auch alle anderen Katastrophen sind ausgeblieben, nur das Wetter ist nicht so, wie man es sich wünscht. Wäre der viele Regen Schnee, niemand würde jammern.

Zwischen den Mahlzeiten geht man hinaus und begegnet zahlreichen Menschen, die sich auch bewegen, um sich für das nächste Essen zu qualifizieren. Mit den gleichen Leuten, oder ähnlichen, ist man vor Weihnachten in den Supermärkten Schlange gestanden.

Zwischen den Jahren, wie diese letzten Dezembertage auch genannt werden, wird der Radius sehr klein. Am schönsten ist das für die Kinder, die am liebsten den ganzen Tag im Pyjama verbringen würden, um die Zeit einfach so verstreichen zu lassen, ohne Lernen, ohne pünktlich sein zu müssen, ohne Druck.

Wer heute arbeitet, auf dieser Insel im Feiertagsmeer, hält das Werk am Laufen für all die anderen, die sich die Urlaubstage früh genug gut eingeteilt haben. Nächstes Jahr gibt es einen Bonustag Leben für alle, es ist ein Schaltjahr. Schiebjahr, sagen die Kinder, weil es die Hohetage nach dem Februar gleich um zwei Tage verschiebt, wer also im April an einem Freitag Geburtstag hatte, feiert 2020 an einem Sonntag und fällt um den Samstag um.

Eine neue Dekade beginnt, das hat etwas Erhebendes, als ob Frisches besser entstehen könnte, wenn das Jahrzehnt noch nicht angepatzt ist. Wir denken dekadisch, auch wenn wir erst im Nachhinein wissen, in welche Richtung wir uns eigentlich bewegt haben, erstaunlicherweise im Schwarm, auch wer Individualität für sich in Anspruch nimmt. Die Einordnung danach ändert nichts an dem, was wir erlebt haben, aber es bekommt einen Namen. Unordnung wird nur scheinbar gezähmt.

E-Mails an: friederike.leibl-buerger@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.12.2019)