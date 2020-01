„Expedition Europa“: Wenn Kolonisierte die Kolonialherren kolonisieren

(c) imago images/Westend61 (Veam via www.imago-images.de)

Angola war bis 1975 eine portugiesische Kolonie, dank dem seit 2002 sprudelnden Erdöl konnte die angolanische Elite in 13 Jahren jedoch 189 Milliarden Dollar außer Landes schaffen, während Portugal in der Finanzkrise praktisch bankrottging. Niemand wollte in Portugal investieren, außer Angolanern und Chinesen. Angolaner halten seither bedeutende Anteile an Banken, Energie, Telekom, Immobilien, Zeitungen. Als die portugiesische Justiz wegen Geldwäsche zu ermitteln begann, flog ein Außenminister nach Angola und entschuldigte sich. Was muss das für ein Gefühl sein, fragte ich mich, wenn du als Kolonisierter deinen Kolonialherren kaufst?