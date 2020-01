Welchen Platz soll Religion in unserer Gesellschaft haben?

Die Zahl der Austritte aus der katholischen Kirche ist gestiegen. Experten nennen Gründe und debattieren in der „Presse“ darüber, welchen Weg die Politik in Sachen Religion gehen sollte. Diskutieren Sie mit!

Rund 56 Prozent der Menschen in Österreich sind Mitglieder der katholischen Kirche. Immer mehr Menschen kehren Kirche den Rücken zu. Im Vorjahr waren es besonders viele: Die Zahl der Kirchenaustritte ist 2019 um 14,9 Prozent gestiegen. Dass die Kirche dennoch beschwichtigt, kritisiert „Presse"-Chronik-Ressortchef Dietmar Neuwirth: „Fehlt nur noch, dass jemand aus der Kirche meint: Die Richtung stimmt."

Als Gründe für die vielen Austritte vermuten Experten zum einen Missbrauchsfälle und die Vorwürfe gegen Bischof, Alois Schwarz. Außerdem spielt Religion im Leben von vielen Österreichern einfach keine Rolle mehr. Und gerade unter den Jungen gebe es heute eine "Art von Atheismus mit einer starken religionsfeindlichen Komponente“, wie die Wiener Theologin Regina Polak im Gespräch mit der „Presse“ sagte.

Vermehrt hört man in letzter Zeit aber auch, dass Österreich „die christliche Tradition nicht ablegen sollte“. Und nicht nur von Christlich-sozialen. Das Zitat stammt zum Beispiel vom wahlkämpfenden burgenländischen Landeshauptmann Peter Doskozil (SPÖ) als Erklärung dafür, warum er für Kreuze im Klassenzimmer ist (und gegen Kopftücher bei Schülerinnen).

Apropos Islam: Der Religionswissenschaftler Bernhard Lauxmann wirft er der türkis-grünen Regierung indes in einem Gastbeitrag Religionsfeindlichkeit vor. Er schreibt von einem „polemischen“ Regierungsprogramm, das etwa strengere Kontrollen des Religionsunterrichts vorsieht oder Religion generell einen „Hang zum Extremismus“ unterstellt. „ Religion im Allgemeinen und der Islam im Speziellen werden weithin unter Generalverdacht gestellt“, so Lauxmann. „Es geht bei Religionsfreiheit aber nicht zuerst oder ausschließlich um Freiheit von Religion – sondern um Freiheit zur Religion“, mahnt Lauxmann, der Vorstand an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Uni Wien ist.

Das Regierungsprogramm hat sich auch Eytan Reif, Vorstandsmitglied der Initiative Religion ist Privatsache, genauer angeschaut. Der zieht in seinem Gastbeitrag aber völlig andere Schlüsse daraus. Bedenklich findet er unter anderem die Einführung eines verpflichtenden Ethikunterricht für Religionsverweigerer. Er schreibt: „Die konfessionelle Segregation in Österreichs Schulen gerade dann, wenn über Gott und die Welt gesprochen wird, wird somit gesetzlich verankert und der wichtige integrative Beitrag eines gemeinsamen Ethikunterrichts ausgeschlossen werden."

(sk)

Diskutieren Sie mit: Warum steigt die Zahl der Austritte? Welchen Platz hat die Religion noch in Ihrem Leben? Welchen sollte Sie in der Politik und in der österreichischen Gesellschaft haben? Und: Sind eine aufgeklärte Gesellschaft und Religion vereinbar?