„Keine Lust auf einen Anruf aus der Erzdiözese“

Der Einfluss der Kirche sei groß, schreibt die Ex-Ombudsfrau Susanne Wiesinger in ihrem Buch. Die Machtlosigkeit des Ministeriums habe sich vor allem beim Ethikunterricht offenbart. Dessen Start verschiebt sich nun neuerlich.

Wien. „Machtkampf im Ministerium“ sei eine „Titelverfehlung“, sagte Bildungsminister Heinz Faßmann in einer ersten Reaktion auf das Buch von Susanne Wiesinger. Ganz von der Hand zu weisen ist das nicht. Denn tatsächlich attestiert die freigestellte Ombudsfrau dem Minister und seinem Kabinett an so einigen Punkten auch eine gewisse Machtlosigkeit. „Besonders stark hat sich diese Machtlosigkeit beim Thema Ethikunterricht offenbart“, schreibt sie.