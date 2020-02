Wann Sie Ihre Reise gratis stornieren dürfen

Wer bald nach Italien reisen will, den dürften die aktuellen Meldungen zum Coronavirus unrund machen. Gratis Storno gilt nur im Extremfall – oft müssen Urlauber auf Kulanz hoffen.

Nun also Italien – das beliebteste Urlaubsziel der Österreicher außerhalb Österreichs. Die Mailänder Scala bleibt vorerst geschlossen, der Venediger Fasching wird vorzeitig beendet, und die Markus-Basilika bleibt zu. Mindestens fünf Menschen sind in Italien an den Folgen des Virus gestorben, die Zahl der Infizierten ist auf über 200 geklettert. Wer eine Reise nach Italien oder ein anderes europäisches Land geplant hat, den dürften diese Meldungen etwas beunruhigen. Unter welchen Bedingungen darf man seine Reise gratis stornieren? „Die Presse“ beantwortet die wichtigsten Fragen.



1. Spürt die Branche die Auswirkungen des Virus bereits?