Das A-scho-wurscht-Loch der Wiener Donau City

(c) Wolfgang Freitag

Warum DC Tower zwei seinem „Zwilling“ DC Tower eins nun doch nicht ähnlich sehen wird.

Neulich ist es wieder passiert. Neulich ist wieder eines der vorab so hochgepriesenen Donau-City-Wunder im riesigen A-scho-wurscht-Loch der Wiener Donaustadt verschwunden. Seit Jahr und Tag klafft dieses Loch nächst der Reichsbrücke in der Donauplatte. Sein eigentlicher Zweck: dereinst DC Tower zwei aufzunehmen. Doch bislang scheint es zu nichts weiter gut, als Stück für Stück all die großsprecherisch annoncierten Donauplattenträume zu verschlucken, die, sofern überhaupt, bisher nur als banalisierter Abklatsch ihrer selbst ins Licht einer verblüfften Öffentlichkeit getreten sind.