Der haarige Weg bis zur Zulassung eines Impfstoffs

Vor 2021 ist mit einem Covid-19-Impfstoff sicher nicht zu rechnen, sagen Experten.

Wien. An nichts forschen Pharmakonzerne und Biotech-Firmen derzeit so intensiv wie an einem Wirkstoff gegen Covid-19. Einzelne von ihnen behaupten, sie könnten schon in wenigen Monaten einen Impfstoff auf den Markt bringen. Das Tübinger Unternehmen Cure Vac etwa. Im Frühsommer werde man mit den klinischen Tests beginnen, im Herbst könne der Impfstoff zur Verfügung stehen. Die Genehmigung durch die Behörden solle in diesem Fall rascher erfolgen als in anderen Fällen.