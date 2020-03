Es wird auch ein Stresstest für unsere Spitäler

Covid-19. Wer glaubt, Zustände wie in Italien wird es hierzulande nicht geben, irrt. Auch unser Spitalswesen könnte an seine Grenzen kommen.

Die Bilder aus Italien und Spanien lösen Entsetzen aus: Ärzte und Pflegekräfte am Rande der Erschöpfung, die ihre Patienten nur noch mit Mühe versorgen können, völlig überlastete Intensivstationen, in denen es an Betten für die weit steigende Zahl an Coronapatienten mangelt, Militärkonvois, die Leichen abtransportieren, für die es in den örtlichen Krematorien keinen Platz mehr gibt, sich selbst überlassene Bewohner und unversorgte Tote in Alten- und Pflegeheimen.