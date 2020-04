Husten erlaubt, bitte keine Pyjamas!

Regelwerk: Acht Verhaltensregeln für Gastgeber und Gäste von virtuellen Abendessen im neuen postkörperlichen Zeitalter.

Im postkörperlichen Zeitalter, in dem wir uns unfreiwilligerweise befinden, sind analoge zwischenmenschliche Begegnungen rar gesät. Ein virtuelles Dinner bietet nicht nur die Gelegenheit, in Kontakt zu treten, es hebt die Laune und ist obendrein virenfrei. Wer unbedingt darauf besteht, darf sogar husten oder den Bildschirm küssen. Nichtsdestoweniger kommt eine digitale Dinnerparty nicht ohne Verhaltenskodex aus. Basierend auf Erfahrungen mit virtuellen Abendveranstaltungen, die ich in den vergangenen Tagen und Wochen machen durfte, habe ich acht Regeln zusammengestellt:



► 1. Nur weil das Treffen virtuell ist, heißt das nicht, dass es nicht real ist. Freunde, die man eingeladen hat, werden nicht zu programmierten Avataren, die man nach Belieben ein- und ausschalten kann, nur weil sie nicht vor einem am Tisch sitzen, sondern per Videolink zugeschaltet sind.



► 2. Dinnerparties und Unpünktlichkeit vertragen sich nicht – das gilt auch für Tele-Treffen. Die momentane Unmöglichkeit, gemeinsam an einem Tisch zu sitzen, zwingt die Gäste dazu, sich ihr eigenes Dinner zu kochen. Das Einhalten der vereinbarten Zeit sorgt dafür, dass kein Essen kalt wird, nur weil ein Teilnehmer zu spät dran ist.