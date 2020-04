Vom Mann hinterm Mond zum transdanubischen Glückspilz: eine pandemische Selbsterfahrung.

Die Zeiten ändern sich – und uns. Das ist keine Neuigkeit, das geschieht auch in ruhigeren Tagen als den gegenwärtigen, häufig freilich so gemächlich, dass man meinen könnte, die Zeiten stünden still. Tun sie nie. Wobei nicht jede Veränderung, zugegeben, uns so willkommen ist wie mir jene, von der ich hier berichten will.