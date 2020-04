Nachsitzen bei Bruno Kreisky

Eine historische Einordnung würde so mancher politischen Diskussion guttun – auch der um Kompetenzen der Parteien.

Lernen Sie Geschichte: Wie öfters bei Bruno Kreisky, dessen Amtsantritt als Bundeskanzler sich heute, am 21. April, zum 50. Mal jährte, hatte er bei dieser Äußerung recht und unrecht zugleich. Unrecht, weil er wahrscheinlich den falschen Journalisten abkanzelte. Recht, weil natürlich erst die geschichtliche Dimension eine entsprechende Einordnung von aktuellen Ereignissen ermöglicht.



Genau dieser größere Horizont würde bei den jüngsten politischen Diskussionen zu einer angemesseneren Beurteilung führen. So wurde in Kommentaren behauptet, dass in der türkis-grünen Koalition erstmals den jeweiligen Parteien bestimmte Kompetenzen überlassen worden seien. Diese Feststellung hält einer genaueren historischen Betrachtung nicht stand.