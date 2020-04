Österreichs Politik ist ohne EU nicht vorstellbar

(c) Peter Kufner

25 Jahre EU-Mitgliedschaft. Als Diplomat, 1931 geboren, bewahre ich mir den Glauben an die Einzigartigkeit des europäischen Einigungsprozesses.

Im Frühjahr 1945 wurden die militärischen Handlungen auch im südlichen Kärnten – in meiner näheren Heimat – beendet. In die Freude über das Ende des Zweiten Weltkriegs mischte sich der Traum von einer künftigen friedlichen Welt, zusammengefasst in den drei Worten: „Niemals wieder Krieg!“ Zur selben Zeit begannen auch diesseits und jenseits des Atlantiks führende Staatsmänner über die Zukunft Europas nachzudenken und bereits konkret zu planen.