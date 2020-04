Sie war eine der ersten Juristinnen Österreichs, kämpfte gegen repressive Erziehungsheime und gestaltete in den 1970ern an der Seite Christian Brodas die Reform des Straf- und Familienrechts maßgeblich mit: Elisabeth Schilder (1904 bis 1983) – Erinnerung an eine Vergessene.

Das Jahr 1919 war ein besonderes Jahr. Zum ersten Mal durften Frauen die Universität Wien betreten, um Jus zu studieren. Juristinnen! Und? Weiter? „Lernen, Doktor werden durften wir, aber mit dem Gelernten unser Brot verdienen – da hört die Gleichberechtigung auf“, protestierte zehn Jahre später eine frischgebackene Dr. jur. in der „Arbeiter-Zeitung“. Richterin zu werden, daran war gar nicht zu denken. „Ein alter Richter“, so die junge Juristin, „antwortete mir einmal auf eine diesbezügliche Frage mit väterlichem Lächeln: ,Aber Mäderl, was fällt denn dir ein!‘“ Der Mann hätte sich gewundert, was dem „Mäderl“ noch alles einfiel. Eine Ausbildung zur Fürsorgerin zum Beispiel, noch während ihres Studiums, oder ein anschließend absolviertes zweites Studium der Staatswissenschaften. Für die junge DDr. Elisabeth Schilder war dies alles keine Karrieregarantie. Sie suchte und fand andere Möglichkeiten.